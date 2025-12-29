В Подмосковье пьяных птиц уложили на скамейку

Житель подмосковного Одинцова уложил на скамейку компанию пьяных свиристелей в жилом комплексе (ЖК) «Гусарская Баллада». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Местные жители считают, что птицы объелись забродившей рябины и заснули.

Позже стало известно, что птицы не выжили — они замерзли из-за низкой температуры.

Птиц нужно было занести в теплое место: все советы оставить их на улице относятся только к теплому времени года

Ранее россиянам посоветовали не кормить птиц пшеном — на воздухе оно быстро окисляется, и на зернах появляются токсичные вещества. Лучше использовать сырые крупы, в том числе пшеницу и кукурузу, или специальные комбикорма для птиц из зоомагазинов.