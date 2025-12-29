Гроб с Верой Алентовой вынесли из Театра имени Пушкина под аплодисменты

Гроб с телом народной артистки России Веры Алентовой вынесли из Театра имени Пушкина в Москве под аплодисменты. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Попрощаться с актрисой приехали директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко, актрисы Александра Урсуляк и Карина Цатурова. Кроме того, в театр прибыла дочь Алентовой и режиссера Владимира Меньшова Юлия Меньшова. Во время прощания со своей матерью она не смогла сдержать слез.

На церемонии выступили кинорежиссер Карен Шахназаров, актрисы Виктория Исакова и Мария Аронова, а также актер Александр Панкратов-Черный, художник по костюмам Виктория Севрюкова и другие. Также на церемонии зачитали телеграммы от президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Вера Алентова умерла 25 декабря. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина. По данным журналистов, артистка скончалась в реанимации Городской клинической больницы № 1. «Вечерняя Москва» рассказала о ранних годах Веры Алентовой, начале ее карьеры в театре, ролях в кино и личной жизни.