В Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина многочисленные поклонники, коллеги, друзья и близкие прощаются с прославленной актрисой Верой Алентовой.

Возле белоснежного гроба на стульях расположилась семья артистки: единственная дочь Юлия Меньшова, тесть Игорь Гордин и внуки. Наследница Алентовой как могла держалась на публике, однако в какой-то момент не смогла справиться с нахлынувшими эмоциями и расплакалась. И все же Меньшова нашла в себе силы, чтобы выступить с речью, передает "Абзац".

"Она мечтала так уйти. Она говорила: "Только бы не стать обузой. Если было бы можно уйти мгновенно, это было бы моим великим счастьем". Я думаю, Господь ее услышал. И она улетела, как птичка, мгновением", - констатировала Юлия Меньшова.

Напомним, Вера Алентова скончалась 25 декабря. Актрисе было 83 года. По предварительным данным, причиной смерти звезды фильма "Москва слезам не верит" стал острый инфаркт миокарда, к которому привел тромбоз.

Похоронят звезду фильма "Москва слезам не верит" на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, известным режиссером Владимиром Меньшовым.