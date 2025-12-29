Хабенский, Миронов, Шахназаров: кто пришел на прощание с Алентовой

Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Евгений Миронов у Московского драматического театра имени Пушкина во время прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, 29 декабря 2025 года
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Церемония прощания с актрисой Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время прощания с актрисой Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Портрет Веры Алентовой на церемонии прощания с актрисой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Художественный руководитель -- директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский во время прощания с актрисой Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Обстановка у Московского драматического театра имени Пушкина во время прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, 29 декабря 2025 года
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости

Обстановка у Московского драматического театра имени Пушкина во время прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, 29 декабря 2025 года
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Обстановка у Московского драматического театра имени Пушкина во время прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, 29 декабря 2025 года
© Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Актриса Дарья Повереннова на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Дочь народной артистки РФ Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова (в центре) и ее дети Таисия и Андрей Гордины на церемонии прощания в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости

Обстановка у Московского драматического театра имени Пушкина во время прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, 29 декабря 2025 года
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Дочь актрисы Веры Алентовой, актриса и журналистка Юлия Меньшова (справа) во время прощания с актрисой Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Актриса Александра Урсуляк у Московского драматического театра имени Пушкина во время прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, 29 декабря 2025 года
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости

Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Художественный руководитель Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Афиша у Театра имени Пушкина, где проходит прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой, 29 декабря 2025 года
© Алиса Куликова/ТАСС
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Актриса Александра Урсуляк на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости

Игорь Угольников у Московского драматического театра имени Пушкина во время прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, 29 декабря 2025 года
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Актер Евгений Миронов на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Актриса Виктория Исакова на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Актриса Мария Аронова на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Портрет Веры Алентовой на церемонии прощания с актрисой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Актер Константин Хабенский на церемонии прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, 29 декабря 2025 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Обстановка у Московского драматического театра имени Пушкина во время прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, 29 декабря 2025 года
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В Театре имени Пушкина прошло прощание с народной артисткой России Верой Алентовой. Проводить актрису в последний пусть пришла ее семья — дочь Юлия Меньшова, зять Игорь Гордин и внуки Таисия и Андрей. А также многочисленные друзья, коллеги и ученики: Константин Хабенский, Александр Олешко, Виктория Исакова, Мария Аронова, Евгений Миронов, Александр Панкратов-Черный, Карен Шахназаров, Игорь Угольников и другие.

«Я рад был успеть сказать ей спасибо, как человек, который мог многому у нее научиться. Достоинству, бережному отношению к себе, к профессии. Это люди-легенды, которые сопровождали жизнь наших родителей, нашу жизнь. Таких уже не будет — содержательных, глубоких, преданных, настоящих. Она была очень внимательным человеком, сильным, влюбленным в Меньшова, в профессию, в свою дочь, в семью, во внуков. Таких людей всегда будет не хватать», — отметил Олешко.

Также проститься с Алентовой пришла министр культуры РФ Ольга Любимова. Кроме этого, два венка на прощание с актрисой прислал президент России Владимир Путин.

Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Актрисе стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Ее экстренно госпитализировали, врачи час боролись за жизнь артистки, однако спасти Алентову не смогли.

Причиной смерти звезды советского и российского кино, по информации СМИ, могла стать острая сердечная недостаточность.

Похоронят народную артистку на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, режиссером Владимиром Меньшовым.