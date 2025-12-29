Россияне назвали города, лучше всего украшенные к Новому году

Социологи SuperJob выяснили, какие большие российские города лучше всего украшены к Новому году. Выяснилось, что это Москва, Краснодар, Казань и Санкт-Петербург.

В опросе приняли участие 9 тысяч человек - представителей экономически активного населения городов-миллионников.

"Самые высокие оценки праздничного убранства поставили своему городу москвичи: 54% опрошенных отметили усилия властей на "отлично", средний балл 4,35 из 5 возможных. В Санкт-Петербурге оценку "пять" поставили 3 из 10 респондентов, средний балл 3,88", - сказано в сообщении, которым располагает "РГ".

Женщин все нравится больше, чем мужчинам. Например, у москвичек средний балл - 4,47 против 4,21 у москвичей. В Санкт-Петербурге восторги от иллюминации, елок и игрушек на них чуть-чуть умеренней: у женщин средний балл 4, а у мужчин - 3,73.

На втором месте находится Краснодар с 4,06 балла. В частности, респондентам понравилось новогоднее убранство улицы Красной.

Южному городу в спину дышит Казань, местные поставили столице Татарстана в среднем 3,89 балла. Четвертая позиция у Санкт-Петербурга: он отстает от Казани всего на одну сотую балла (3,88).