Юлия Меньшова расплакалась на церемонии прощания с Верой Алентовой

Дети поддержали актрису Меньшову на прощании с Алентовой

Актриса Юлия Меньшова не смогла сдержать слез на церемонии прощания со своей матерью — народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом сообщило издание Super.

Когда слова худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев произносил траурную речь, Меньшова не скрывала эмоций. Во время прощания ее поддерживают дети: дочь Таисия и сын Андрей.

По словам Писарева, в театре до сих пор не осознали масштаб потери.

«Вера Валентиновна служила этой сцене 60 лет. Она была нашим ориентиром, нашим камертоном, причем, не только профессиональным, но и человеческим», — сказал худрук.

83-летней Веры Алентовой не стало 25 декабря. Ей стало плохо на прощании с актером Анатолием Лобоцким.

Венок на прощание с актрисой направил, в частности, президент России Владимир Путин.