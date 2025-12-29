Путин прислал телеграмму с соболезнованиями на прощание с Алентовой

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 декабря, прислал телеграмму с соболезнованиями на прощание с актрисой Верой Алентовой.

— Примите глубокие соболезнования и слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Алентовой. Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, которому она посвятила многие годы своего творческого пути, — говорится в телеграмме.

По словам российского лидера, память об актрисе навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее «самобытного дарования».

Кинорежиссер Карен Шахназаров также выступил с речью на прощании с Верой Алентовой. Ее похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем Владимиром Меньшовым.

Попрощаться с актрисой также приехали директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко, актрисы Александра Урсуляк и Карина Цатурова.

Актриса скончалась 25 декабря. Она умерла в реанимации Городской клинической больницы № 1. Незадолго до этого Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с ее коллегой Анатолием Лобоцким. Какой была актриса — в материале «Вечерней Москвы».