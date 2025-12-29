Актриса Виктория Исакова раскрыла маленький "секрет" Алентовой

Артистка Театра Пушкина на прощании с народной артисткой России Верой Алентовой признала, что с коллегами она могла быть строгой, оставаясь внутренне нежным человеком.

"У нас гримерки напротив, но допуск туда я получила только несколько лет назад, смогла заходить, чтобы о чем-то спросить, сидя на корточках...", - сказала Исакова, подчеркнув, что была очарована магией этого места и тем, как менялось общение с Алентовой. "Не знаю, как театр будет без нее жить", - проникновенно сказала Исакова.

