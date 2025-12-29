Карен Шахназаров выступил на прощании с Алентовой

Выступая перед прощающимися с Алентовой, культовый режиссер Карен Шахназаров заявил, что количество пришедших сегодня на панихиду - это лучшая эпитафия народной артистке.

"Вера Валентиновна создала множество образов в театре и в кино, но в моем сердце и в сердцах миллионов она останется образом из фильма "Москва слезам не верит".

Это больше, чем актерская работа. Спасибо, Вера Валентиновна, за годы дружбы, вы останетесь в моем сердце также, как ваш незабвенный супруг Владимир Валентинович (Меньшов)", - скорбно произнес Шахназаров.