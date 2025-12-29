В российском регионе обнаружили неизвестное письмо Веры Алентовой

С уходом из жизни Веры Алентовой, легендарной Кати Тихомировой из «Москвы слезам не верит», всплывают в памяти не только ее роли, но и малоизвестные страницы биографии, сообщает "МК на Алтае".

© Московский Комсомолец

В конце 1950-х школьница Вера Алентова жила в Барнауле, куда переехала вслед за матерью и отчимом, актерами провинциальных театров. Мать, Ирина Николаевна, служила в местном ТЮЗе и была категорически против актерской судьбы для дочери. Она мечтала видеть Веру врачом, продолжателем дела деда.

Юная Алентова подчинилась и даже подала документы в Барнаульский медицинский институт, начав сдавать вступительные экзамены. Однако ее собственная душа уже тогда тяготела к сцене. Параллельно она прошла прослушивание в Алтайском драматическом театре, где ей прочили будущее. Но судьба распорядилась иначе: вместо института или театра ей пришлось временно пойти работать на меланжевый комбинат.

Эти детали хранит редкое письмо актрисы, написанное для Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. В нем Алентова с теплотой вспоминает барнаульские школьные годы, белую школу с широкими окнами (предположительно, №25), подруг, с которыми переписывалась всю жизнь. Этот алтайский период, хоть и был коротким, стал важной частью пути будущей звезды, где впервые столкнулись материнская воля и ее собственная, тогда еще не реализованная, мечта. Письмо с автографом — уникальная реликвия, связывающая имя великой актрисы с Алтаем.