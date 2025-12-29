На прошлой неделе не стало легендарной советской и российской актрисы Веры Алентовой. Она скончалась в возрасте 83 лет. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с великой артисткой, на которую приехали многие её коллеги. Среди них — народный артист России Игорь Угольников. Актёр поделился воспоминаниями о Вере Валентиновне и выразил свои соболезнования её родным.

«Она была роскошная. Она была с великолепным юмором. Красавица. Немного жёсткая по отношению ко мне, такое было. Были времена, когда она злилась на нас с Владимиром Валентиновичем на съёмках, и было за что. Это тоже вспоминаю с такой улыбкой. Ну, они оба любимые, чего говорить», — поделился Угольников.

Также Игорь отметил, что Вера Алентова и Владимир Меньшов сыграли важную роль в его жизни.

«Эти удивительные люди, два Валентиныча, сыграли в моей судьбе огромную роль. Не только тогда, когда мы работали над картиной «Ширли-Мырли», но и все годы потом. Какое-то время я даже думал, что эта семья будет моей семьёй», — рассказал актёр.

Попрощаться с артисткой также приехали директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко, актрисы Александра Урсуляк и Карина Цатурова. Свой венок на церемонию прощания с Верой Алентовой направил президент России Владимир Путин.

Юлия Меньшова, Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова, на церемонии прощания со своей мамой не смогла сдержать эмоций и расплакалась в кругу семьи.