Церемония прощания с актрисой Верой Алентовой началась в Москве

Церемония прощания с актрисой Верой Алентовой в понедельник, 29 декабря, проходит в Театре имени Пушкина.

За час до начала возле театра начали собираться люди. Желающие попрощаться с артисткой выстроились в длинную очередь.

Алентова скончалась 25 декабря. Она умерла в реанимации Городской клинической больницы № 1. Незадолго до этого актрисе стало плохо во время церемонии прощания с ее коллегой Анатолием Лобоцким.

Она снималась в популярных советских фильмах и сериалах. А мировую славу ей принесла роль в оскароносном фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Какой была знаменитая актриса — в материале «Вечерней Москвы».

По информации СМИ, артистка скончалась из-за оторвавшегося тромба.

Невестка российской актрисы Юлии Меньшовой Мария Кукушкина выразила соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой, которая была матерью Меньшовой. К публикации она прикрепила архивную фотографию с Алентовой.

Вера Алентова за неделю до смерти, 17 декабря, выходила на сцену Театра имени Пушкина в спектакле «Ложные признания», где играла роль госпожи Аргант.