У Театра имени Пушкина выстроилась очередь желающих проститься с Верой Алентовой
У Театра имени Пушкина в Москве выстроилась очередь из желающих проститься с народной артисткой России Верой Алентовой. Церемония прощания начнётся в 11:00 мск.
Перед зданием театра ожидают возможности проводить Алентову в последний путь десятки людей.
Рядом с главным входом размещены портреты артистки разных лет.
Собрались близкие, коллеги, ученики и поклонники актрисы.
Путин направил два венка на прощание с Алентовой
Вера Алентова умерла 25 декабря на 84-м году жизни. Ей стало плохо на церемонии прощания в Московском театре Маяковского с народным артистом России Анатолием Лобоцким.
Алентову похоронят рядом с её мужем, советским и российским режиссёром Владимиром Меньшовым, на Новодевичьем кладбище в Москве.