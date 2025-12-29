Не стало советской, российской и немецкой певицы Татьяны Дасковской, исполнившей легендарную песню «Прекрасное далёко». Артистка ушла из жизни в возрасте 79 лет. Прощание с певицей прошло на Заборьевском кладбище в городском округе Домодедово. Информация о её смерти появилась на портале Кино-театр.ру.

Татьяна Ивановна Дасковская родилась 25 июня 1946 года. Она получила музыкальное образование, освоив специальность дирижёра хора. Дебют певицы в кино состоялся в 1971 году, когда Татьяна исполнила песню «Будь со мной» («Молитва») в картине «Вера, Надежда, Любовь».

За годы работы певица приняла участие в озвучивании свыше двухсот фильмов. Однако её фамилия фигурирует лишь в титрах пяти картин. Сама артистка поясняла: это делалось намеренно, чтобы у зрителей создавалось впечатление, будто песни исполняют сами актёры.

Среди наиболее знаковых работ Дасковской — песни «Пообещайте мне любовь» (из фильма «Акванавты»), «Прекрасное далёко» (из картины «Гостья из будущего»), «Осенние деньки» (из ленты «Одиноким предоставляется общежитие») и все музыкальные композиции из фильма «Десять лет без права переписки».

В начале 1990‑х годов Татьяна Ивановна лишилась работы: она попала под сокращение и была уволена со всех киностудий. Семья столкнулась с тяжёлыми временами, им приходилось торговать на рынке, чтобы выжить. В 1999 году Дасковские переехали в Германию.

