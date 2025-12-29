Мария Аронова обратилась к Алентовой на прощании с ней: "Вы столько лет были действующей королевой"
Актриса театра и кино Мария Аронова неожиданно выступила на прощании с Алентовой, попросив ее с небес заботиться о молодых актрисах и актерах Театра Пушкина.
"Вы столько лет были действующей королевой, не оставьте их", - горько сказала Аронова, пояснив, что также вахтанговцы просили заботы, разговаривания, как с живой, со старейшей актрисой Театра Вахтанговой Юлией Борисовой после ее смерти 8 августа 2023 года.