Запашный назвал обращение блогеров с дикими животными "противозаконным хайпом"

Случаи жестокого обращения с животными ради популярности в интернете являются "противозаконным хайпом" и будут повторяться до тех пор, пока не будет решена проблема их нелегального разведения и продажи. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

В ночь на 25 декабря столичный блогер Дмитрий Котов, который размещал видео с животным в своих соцсетях, передал волонтерам львицу в возрасте 2,5 месяца в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного были выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно, вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания. По этому факту природоохранная прокуратура организовала проверку.

"Глупости человеческой, к сожалению, нет предела. Уже давно принят закон об ответственном отношении к животным, и все, что сделал этот молодой человек [Дмитрий Котов], - это, во-первых, противозаконно, во-вторых, ради хайпа", - сказал Запашный, комментируя резонансную ситуацию.

По его словам, наказание конкретного человека не способно решить проблему системно.

"Таких случаев не один и не два, и это будет продолжаться до тех пор, пока правоохранительные органы не найдут первоисточник, откуда эти животные берутся, - и не накажут тех, кто их разводит и продает", - отметил он.

Запашный подчеркнул, что животные часто становятся жертвами безответственного содержания и неправильного обращения.

"К сожалению, она (львица - прим. ТАСС) пострадала из-за неправильного питания и отношения. Не исключаю, что животное могло быть травмировано и самим владельцем. Игрался, игрался не удержал, уронил, или она его прикусила, а он ее бросил с высоты своего роста. Можно только гадать, что произошло", - рассудил дрессировщик.

При этом артист выразил уверенность, что блогеры и люди, стремящиеся к быстрой популярности, будут и дальше использовать животных как инструмент для привлечения внимания.