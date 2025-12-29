Исследование Rambler&Co: почти каждый второй россиянин планирует путешествие в новом году

Предновогодний период – лучшее время, чтобы строить планы на будущий год. Почти каждый второй (47%) участник совместного опроса медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования в 2026 году собирается путешествовать. Всего компании опросили более 2 тысячи интернет-пользователей в период с 18 по 23 декабря 2025 года.

Большинство, 68% из тех, кто планируют путешествия, ориентируются на 1-2 поездки за год, а 21% на – на небольшие выезды раз в несколько месяцев. Еще 11% намерены посещать новые места ежемесячно.

Почти половина, 47% путешественников, выбирает внутренний туризм и хочет посмотреть красоты России. Каждый четвертый (28%) мечтает о море за границей – в Египте, Турции или ОАЭ. Азию – Китай, Японию – хотят открыть для себя 17%, в Европу поедут лишь 8%.

Опрос показал, что 72% россиян предпочитают отдых с семьей. Реже люди ездят одни (18%), с друзьями (9%) или в составе туристических групп (1%). Для большинства главное в поездке – новые впечатления (42%), расслабление и отдых (34%). Безопасность и комфорт важны 16%, а цена тура – вдвое меньшему количеству (8%).

