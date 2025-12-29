Роспотребнадзор выявил опасные примеси в лимонаде Aloe Vera

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку на производстве лимонада Aloe Vera, которым обжег себе гортань ребенок в Новой Москве. Сотрудники ведомства обнаружили в пяти образцах напитка летучие органические соединения.

Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в Telegram-канале «112».

— Роспотребнадзор явился на производство с внеплановой проверкой и выявил летучие органические соединения в лимонаде Aloe Vera. Опасные вещества нашли в пяти образцах готовой продукции с датами выпуска: 11 августа, 5 октября, 10 декабря, 16 декабря и 21 декабря 2025 года, а также в концентрате, из которого готовили напиток, — говорится в публикации.

После этого Роспотребнадзор потребовал прекратить продажу этой партии лимонада. Специалисты продолжают проверять напиток на наличие незаявленных в составе веществ.

Ситуация развернулась после того, как ребенок купил лимонад Aloe Vera, внутри которого был ацетон, в магазине в Новой Москве, сделал глоток и обжег себе гортань. После этого напиток убрали с полок торговой точки. Впоследствии Роспотребнадзор нашел склад, где производили опасный напиток. Представители ведомства опечатали помещение. Какие последствия для здоровья могут быть у людей, выпивших лимонад с ацетоном, — в материале «Вечерней Москвы».