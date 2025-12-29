Кто смотрит "голубые огоньки" в новогоднюю ночь? Исследование Rambler&Co

Телевизионные шоу со звездами сохраняют символическое значение, но все чаще уступают место другому контенту.

Медиахолдинг Rambler&Co в преддверии новогодних праздников спросил у интернет-пользователей, занимают ли традиционные «голубые огоньки» на ТВ такое же центральное место в новогодней ночи. Оказалось, что для половины аудитории праздник все чаще проходит без них, с выбором более персонального и гибкого медиасценария.

Половина россиян (50%) признались, что не смотрят новогодние шоу. Среди тех, кому формат все же близок, лидирует классика на федеральных каналах – ее выбирают 31%. Значительно реже зрители обращаются к онлайн-версиям и нарезкам «огоньков» прошлых лет в соцсетях (8%), праздничным проектам независимых студий в интернете (7%) и новогодним стримам или спецвыпускам блогеров (4%).

Даже те, кто включают праздничный контент, чаще воспринимают его как фон. Для 57% это сопровождение общения, готовки или застолья. Почти четверть (23%) смотрят такие шоу фрагментами, отдельными номерами или выступлениями. Лишь каждый десятый (10%) включает новогодние программы целиком как полноценное шоу, и еще 10% предпочитают откладывать просмотр на после праздников, выбирая удобное время.

Главные ценности новогодних шоу сегодня – ощущение традиции и связанные с этим эмоции. Именно это получают 55% зрителей. Для 37% просмотр не вызывает ярких чувств и остается скорее привычкой. Радость от появления знакомых звезд испытывают 6%, а чувство единства – осознание, что «смотрят все», – лишь 2%.

Если же новогодние «огоньки» у пользователей оказываются не «зажжены», медиапотребление в праздничную ночь становится более разнообразным. Чаще всего опрошенные россияне выбирают фильмы и сериалы на новогоднюю тематику (27%) или любимые картины, не связанные с праздником (23%). Музыку включают 17%. Соцсети, мессенджеры и новостные ленты листают 11%, короткие видео (рилсы, клипы) и мемы смотрят 6%. Видеоигры и стримы выбирают – 4%. Полностью отказываются от медиаконтента 12%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 18 по 23 декабря 2025 года, в нем приняли участие 2069 интернет-пользователей.