Путин направил два венка на прощание с Алентовой

Президент РФ Владимир Путин направил два венка на церемонию прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой, передает корреспондент ТАСС.

Гражданская панихида по актрисе проходит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где Алентова прослужила 60 лет. Гроб с телом народной артистки установлен на Основной сцене театра. Ожидается, что церемония продлится 2 часа - с 11:00 до 13:00 мск. Актрису похоронят сегодня, 29 декабря, на Новодевичьем кладбище рядом с мужем народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Ранее на сайте Кремля были опубликованы соболезнования Путина, адресованные родным и близким Алентовой. "Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования", - говорилось в послании главы государства.

Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время проведения гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Алентовой понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Впоследствии художественный руководитель Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев сообщил ТАСС, что актриса умерла после церемонии прощания. Ей было 83 года.

Об Алентовой

Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1960-м вместе с матерью была зачислена в труппу Орского государственного драматического театра имени Пушкина, в котором проработала один театральный сезон, дебютировав в спектакле "Иркутская история". В 1961 году переехала в Москву, где в 1965-м окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. В том же году была принята в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Ее первой ролью на этой сцене стал образ Райны в постановке Бориса Равенских "Шоколадный солдатик". В текущем сезоне Вера Алентова была задействована в спектаклях "Мадам Рубинштейн" и "Ложные признания".

В кино актриса дебютировала в 1960-х, сыграв учительницу Лидию Федоровну в фильме "Дни летные" (реж. Леонид Разин, Николай Литус). В этот же период Алентова вышла замуж за режиссера Владимира Меньшова, роль Катерины в мелодраме которого ("Москва слезам не верит") принесла ей всенародное признание: лента была удостоена премии "Оскар" за победу в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В числе известных фильмов с участием Алентовой также - "Ширли-мырли", "Зависть богов" (реж. Владимир Меньшов), "Завтра была война" (реж. Юрий Кара), "Время желаний" (реж. Юлий Райзман) и многие другие.