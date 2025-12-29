От Венеции до Подмосковья: где прошли 15 главных свадеб года

Мари Краймбрери и Дава. О свадьбе певицы и шоумена стало известно 16 марта — в этот день по случаю своего дня рождения Дава (Давид Манукян) поделился в соцсетях кадром с тайной церемонии. «Мечты действительно сбываются. В свои 32 – я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца», — написал он. В мае у молодоженов родилась дочь Николь.
© dava_m/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Деми Ловато и Джордан Льютс. Певица и музыкант объявили о помолвке еще в 2023-м, а обменялись кольцами в мае 2025-го в Санта-Барбаре. Скромная церемония на 135 гостей прошла на территории благотворительной организации Bellosguardo Foundation с видом на океан. Невеста была в платье Vivienne Westwood, сшитом на заказ. Первый танец прошел под живое исполнение песни «Iris» от Джона Резника из группы Goo Goo Dolls. На вечеринке по случаю свадьбы за диджейским пультом стояла Пэрис Хилтон.
© ddlovato/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак. В мае этого года телеведущая и предприниматель скромно отметили факт своего вступления в брак — через полгода после того, как расписались в Мурманской области. Праздник «для своих» был устроен в усадебном стиле. Ивлеева за время церемонии успела сменить наряд: известно, что одно из платьев было от модного дома Ulyana Sergeenko.
© Телеграм-канал "Настя Ивлеева"
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Телеведущая и ее возлюбленный отметили свадебное торжество с размахом: в начале июня расписались в ЗАГСе Барвихи, а в конце месяца пригласили гостей в усадьбу Villa Michetti в 50 км от Москвы. Свадьбу в итальянском стиле вел Илья Соболев, перед гостями выступили Владимир Пресняков, Zivert, Akmal' и Artik & Asti. А в своей речи Николай Сердюков предупредил невесту, что эта свадьба для нее — последняя.
© borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Джефф Безос и Лорен Санчес. Торжество по случаю бракосочетания основателя Amazon и телеведущей по праву можно назвать свадьбой года. Ради нее на три дня, с 26 по 28 июня, в Венецию приехали около 250 гостей — в аэропорту Марко Поло приземлились 90 частных самолетов. Были замечены Том Брэди, Мик Джаггер, Сэм Альтман, Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр, Барбра Стрейзанд, Кэти Перри, Ким и Хлои Кардашьян и их сестра Кендалл Дженнер, Иванка Трамп и кронпринц Иордании Хуссейн. Венчание прошло в базилике Сан-Джорджо-Маджоре, пара остановилась в отеле Aman Venice, расположенном во дворце Пападополи XVI века. Все другие люксовые отели были забронированы гостями. Такой наплыва знаменитостей вызвал возмущение венецианцев: им не понравилось, что их город используют как декорации для свадьбы. Но, возможно, неприятные впечатления скрасили 2 млн евро, переданные молодоженами на проект изучения венецианских лагун.
© laurensanchezbezos/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев. Гимнастка и фигурист поженились в красивую дату — 7 июля. Свадьбу отпраздновали в отеле «Балчуг Кемпински», а среди гостей были Татьяна Навка и Ирина Винер. Спортсмены познакомились в 2024 году на шоу «Ледниковый период», где Аверина стала партнершей Соловьева. А 14 февраля 2025-го он сделал ей предложение.
© dinaverina98/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Ив Джобс и Гарри Чарльз. Дочь Стива Джобса вышла замуж за британского спортсмена-олимпийца в конце июля. Свадьбу отмечали за городом — в районе Котсуолд в графстве Глостершир, который в последнее время стал пристанищем для богатых и знаменитых. Гостями торжества, растянувшегося на несколько дней, стали Кортни Кардашьян, Камала Харрис, Идрис Эльба и София Абрамович (дочь Романа Абрамовича). Среди подружек невесты — дочь Брюса Спрингстина Джессика и дочь Билла Гейтса Фиби.
© evejobs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Big Baby Tape и Анастасия Анисимова. Рэпер и его многолетняя возлюбленная устроили пышную свадьбу все на той же Villa Michetti, что и Ксения Бородина и Николай Сердюков. Среди гостей были Дилара Зинатуллина, Gensyxa, Аня Акулич, Toxi$, Эксайл, а Федук не только отдыхал как гость, но и немного работал: первый танец молодоженов прошел под его композицию.
© benzogang_tape/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Павел Деревянко и Зоя Фуць. Свадьба актера и модели прошла в яхт-клубе Подмосковья в присутствии около 80 гостей, которых развлекали Гоша Куценко, "Иванушек International» и группа Pizza. СМИ подсчитали, что торжество обошлось в 15 млн рублей, большая часть которых ушла на гонорары артистам.
© zoi.futs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Агата Муцениеце и Петр Дранга. Актриса и музыкант устроили свадьбу 25 августа в яхт-клубе в Москве — но только для самых близких людей. Обручальные кольца вынес сын Муцениеце Тимофей. А в начале декабря у молодоженов родилась дочь.
© agataagata/margoermolaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Мария Миногарова и Александр Горчилин. Бракосочетание модели и актера стало целой серией торжеств и, наверное, самой светской свадьбой года. Расписавшись в родном городе Миногаровой Краснодаре, молодые устроили свадебную фотосессию для журнала «Собака» в Петербурге, а в начале ноября собрали близких в Москве в отеле «Метрополь». Все это время они, конечно, непрерывно меняли наряды и признавались друг другу в любви.
© minogarova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион. Торжество по случаю свадьбы актера и модели растянулось на три дня,. Проходило оно в городе Кер-д'Ален в штате Айдахо и включало репетицию свадьбы, вечеринку с барбекю на ранчо неподалеку от города и, собственно, церемонию, для которой невеста выбрала платье Danielle Frankel.
© rachelandnoahraye/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Charli XCX и Джордж Дэниел. Певица и барабанщик заключили брак в Лондоне, а вечеринка по случаю свадьбы превратилась в рейв. После обеда в итальянском ресторане невеста на вечер переоделась — из мини-платья Vivienne Westwood в такое же короткое Saint Laurent.
© charli_xcx/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Селена Гомес и Бенни Бланко. Свадьба певицы и продюсера прошла в Санта-Барбаре: церемония была частной, закрытой, в присутствии всего лишь 170 гостей, включая Тейлор Свифт и Стива Мартина. За время торжества Селена Гомес сменила несколько нарядов, все они — Ralph Lauren, сделанные на заказ.
© selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Ким Кэтролл и Рассел Томас. В начале декабря публика порадовалась за Ким Кэтролл, исполнительницы незабываемой роли Саманты в «Сексе в большом городе». Она, наконец, вышла за звукорежиссера Рассела Томаса, с которым встречалась с 2016 года. Свадьба прошла в Лондоне, тайно, для 12 гостей. Для церемонии Ким Кэтролл выбрала платье Dior и шляпку Philip Treacy.
© naomi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

В уходящем году публика с удивлением следила за Джеффом Безосом и Лорен Санчес, умилялась Марией Миногаровой и Александром Горчилиным, завидовала избраннику Ксении Бородиной и считала деньги Павла Деревянко. Почему? Потому что все они стали молодоженами!

И, конечно, мы за всех рады: писать о свадьбах куда приятнее, чем о разводах. И читать тоже. Поэтому перед вами — 15 главных свадеб года.