От Венеции до Подмосковья: где прошли 15 главных свадеб года

Джефф Безос и Лорен Санчес. Торжество по случаю бракосочетания основателя Amazon и телеведущей по праву можно назвать свадьбой года. Ради нее на три дня, с 26 по 28 июня, в Венецию приехали около 250 гостей — в аэропорту Марко Поло приземлились 90 частных самолетов. Были замечены Том Брэди, Мик Джаггер, Сэм Альтман, Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр, Барбра Стрейзанд, Кэти Перри, Ким и Хлои Кардашьян и их сестра Кендалл Дженнер, Иванка Трамп и кронпринц Иордании Хуссейн. Венчание прошло в базилике Сан-Джорджо-Маджоре, пара остановилась в отеле Aman Venice, расположенном во дворце Пападополи XVI века. Все другие люксовые отели были забронированы гостями. Такой наплыва знаменитостей вызвал возмущение венецианцев: им не понравилось, что их город используют как декорации для свадьбы. Но, возможно, неприятные впечатления скрасили 2 млн евро, переданные молодоженами на проект изучения венецианских лагун.