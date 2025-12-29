ВЦИОМ выяснил, сколько книг за год прочитали россияне

Россияне прочитали или прослушали в среднем девять книг за год. Таковы данные опроса Российского общества "Знание" и АЦ ВЦИОМ, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Результаты исследования показали, что чтение остается самым распространенным форматом просвещения у россиян. В 2025 году 62% опрошенных прочитали или прослушали хотя бы одну книгу. В среднем каждый читающий россиянин за год прочитал или прослушал девять книг", - говорится в итогах опроса.

Наиболее высокие показатели чтения зафиксированы среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга - в среднем 13 книг в год, а также среди опрошенных с высшим образованием - 11 книг. Исследование также выявило группу наиболее активных читателей. Так, 7% россиян прочитали за год 30 книг и более, а 4% опрошенных - 50 книг и более, еще 2% респондентов отметили, что за год прочитали свыше 100 книг.

Мотивы чтения у россиян, которые за прошедший год прочли или прослушали хотя бы одну книгу, остаются разнообразными. Почти половина респондентов читали или слушали книги для удовольствия и отдыха (49%), при этом более трети - для саморазвития и расширения кругозора (36%), еще 10% - для работы или учебы. В просветительских целях чаще читают мужчины, а также родители с детьми дошкольного и школьного возраста.

Чтение сохраняет значение не только как индивидуальная практика, но и как важный элемент культурной среды. 38% россиян считают важным, чтобы их партнер или супруг увлекался чтением и был начитанным. Особенно высока значимость этого фактора среди жителей столиц, россиян с высшим образованием и респондентов в возрасте 25-34 лет.

Чтецкие программы

В пресс-службе просветительской организации напомнили, что Российское общество "Знание" реализует просветительские проекты, направленные на поддержку культуры чтения.

Так, для поддержки выявленной в исследовании культуры чтения, особенно среди молодежи, "Знание" в 2025 году запустило проект "Чтецкие программы".

Инициатива осуществляется по поручению главы государства по итогам Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

На сегодняшний день в нем зарегистрировалось по всей стране более 5 500 клубов, охвачено более 85 тыс. участников. В 2026 году планируется масштабировать проект и расширить сеть литературных клубов до 10 тыс., чтобы как можно больше детей и подростков по всей стране могли стать его участниками.

Исследование проведено в декабре 2025 года, посвящено читательским итогам года и роли чтения в системе просветительских практик. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет и старше, проживающих более чем в 79 регионах страны.