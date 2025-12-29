Путин установил новый день памяти в России

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида народа СССР.

Соответствующий документ опубликован на сайте правового портала.

Данный закон вступает в силу 1 января 2026 года.

В мае председатель центрального штаба «Волонтёров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») рассказала о законопроекте, в соответствии с которым общественников и энтузиастов, занимающихся вопросами увековечивания памяти жертв геноцида советского народа, предлагается наделять государственным статусом волонтёра.