Путин установил новый день памяти в России

Путин утвердил установление 19 апреля Дня памяти жертв геноцида народа СССР
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении 19 апреля Дня памяти жертв геноцида народа СССР.
Соответствующий документ опубликован на сайте правового портала.
Данный закон вступает в силу 1 января 2026 года.
В мае председатель центрального штаба «Волонтёров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») рассказала о законопроекте, в соответствии с которым общественников и энтузиастов, занимающихся вопросами увековечивания памяти жертв геноцида советского народа, предлагается наделять государственным статусом волонтёра.