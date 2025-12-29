Кто может быть привлечён к работе в новогодние праздники

Если работа в праздники необходима, разрешено привлекать сотрудников для предотвращения катастроф, ликвидации аварий или выполнения срочных работ, от которых зависит функционирование организации.

Об этом в беседе с RT рассказал доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Также это касается работников организаций, обслуживающих население в сферах транспорта, связи, торговли, аварийных и экстренных служб. При этом работодатель должен учесть мнение профсоюза, получить от сотрудников добровольное письменное согласие и оформить письменный приказ», — пояснил эксперт.

Отмечается, что в бюджетных учреждениях, особенно в сфере здравоохранения, обеспечения общественного порядка и безопасности, работает принцип непрерывности.

«Для врачей, сотрудников правоохранительных органов, аварийных и противопожарных служб дежурство в праздничные дни является не добровольным выбором, а служебной необходимостью. Их графики работы формируются заранее с учётом производственной необходимости и утверждаются внутренними приказами. В коммерческих же организациях вопрос работы в праздники обычно решается более гибко через систему добровольного согласия и последующей компенсации», — объяснил юрист.

Он напомнил, что для инвалидов, женщин с детьми до трёх лет и одиноких родителей или опекунов детей до 14 лет либо сотрудников с детьми-инвалидами до 18 лет установлен особый порядок привлечения к работе.

«Работодатель может попросить их выйти на работу только при наличии письменного согласия и после того, как под подпись ознакомит с правом отказаться от работы в праздник. Также требуется медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для такой работы», — подчеркнул собеседник RT.

Как напомнил Виноградов, полный запрет на работу в праздники установлен для беременных женщин и несовершеннолетних.

«Даже их добровольное согласие не делает такую работу законной. Исключение предусмотрено лишь для творческих работников СМИ, театров, кинематографии и профессиональных спортсменов — их работа в праздники возможна по условиям трудового договора», — рассказал он.

Юрист добавил, что работа в праздник должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

«Для сотрудников со сменным графиком работы труд в праздник включается в месячную норму и подлежит повышенной оплате в соответствии с установленными законом нормами. По желанию сотрудника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен дополнительный день отдыха. В этом случае работа оплачивается в обычном размере, а день отдыха не оплачивается», — заключил эксперт.

