Часть россиян предупредили об опасной погоде

В заключительные дни 2025 года на юге европейской части РФ ожидается опасная для их жителей погода погода. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, самая неблагоприятная погода в ближайшие дни прогнозируется в Краснодарском крае, Крыму и в республиках Северного Кавказа.

«Связано это с тем, что воздушные массы с севера перемещаются, что приводит к столкновению теплых и холодных воздушных масс», — поделился информацией он.

Специалист отметил, что во вторник, 30 декабря, особенно в Сочи и Сириусе ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также очень мощные осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильные снегопады, дожди и грозы пройдут в предгорьях и горах. Ветер в районах, которые окажутся в эпицентре непогоды, будет дуть со скоростью до 22 метров в секунду, в высокогорье она достигнет ураганной силы, составив 30-35 метров в секунду. В связи с тем, что в горах образуется очень плотный снежный покров, могут сойти лавины, рассказал Вильфанд.

Помимо этого, на побережье прогнозируются заморозки. Так, в предгорной зоне похолодает до минус пяти градусов, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 29 декабря, на Сочи обрушился ураганный ветер, который повредил линии электропередачи в ряде районов города.