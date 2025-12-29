В России ожидается сильное похолодание на новогодних праздниках

В России в новогодние праздники ожидается сильное похолодание. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на метеорологов. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что снег, который накрыл европейскую часть России в результате циклона, будет лежать все праздники.

© Газета.Ru

При этом в центральной части страны морозы начнут набирать силу, из-за чего к новогодней ночи в Москве температура воздуха составит -10°C...-12°C. Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова добавила, что в начале следующей недели мороз охватит почти всю европейскую часть России. "В Москву в канун Нового года придет крепкий морозец.

Температура опустится ниже нормы на 2°C...3°C. В ночные часы будет подмораживать до -15°C, днем — до -10°C. Холодная погода проникла на Северный Кавказ, Нижнюю и Среднюю Волгу", - сказала специалист. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах в новогодние праздники температура воздуха будет на 7°C...-18°C ниже нормы.

По его словам, в ЯНАО столбики термометров опустятся до -40°C...-43°C, а в ХМАО - до -33°C...-40°C.