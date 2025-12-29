В России началась двухдневная рабочая неделя

Двухдневная рабочая неделя началась в России. Уже со среды, 31 декабря, россиян ждут новогодние праздники.

При этом последний рабочий день в 2025 году — 30 декабря — будет полным, а не сокращённым. Первым рабочим днём в 2026 году будет понедельник, 12 января.

Депутат Госдумы Николай Новичков ранее предложил работодателям в России сделать вторник, 30 декабря, коротким рабочим днём для сотрудников.

Операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян между тем рассказала, как легко вернуться к работе после длительного отдыха.