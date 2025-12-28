Стало известно, почему Бардо не пригласили в СССР для съемок в кино

Брижит Бардо, легендарная французская актриса, не смогла сняться в советском кино из-за закрепившегося за ней образа «секс-символа эпохи», рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, артистка тепло относилась к России и русской культуре. Во многом, благодаря общению с русскими людьми и своему педагогу Борису Князеву.

«Она была слишком индивидуальной, думаю, такой французской красотой, и кроме того, к ней было приклеено это словосочетание «секс-символ эпохи» — а секс-символов в Советском Союзе побаивались», — отметил Швыдкой.

Культурный деятель напомнил, что Бардо в 1970 году выбрали прообразом Марианны — символа Франции, олицетворяющего юность, красоту, волю и свободу. В связи с этим, добавил он, уход актрисы — это утрата не одной эпохи, а сразу нескольких.

Швыдкой констатировал, что образ Брижит Бардо навсегда остался в памяти тех, кто любил ее тогда и продолжает любить по сей день.

Ранее сообщалось, что легендарная актриса за несколько месяцев до смерти выразила желание обязательно побывать в России — без помпы и пафоса, журналистов и интервью. К сожалению, ее желание не осуществилось на фоне резкого ухудшения здоровья.