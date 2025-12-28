Умер актер Вадим Синицын

Актёр театра и кино Вадим Синицын скончался на 86-м году жизни. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу «Союза театральных деятелей Российской Федерации».

© Кадр из фильма

Причина смерти не называется. Прощание с Синицыным состоится 30 декабря.

«Ушел из жизни ведущий мастер сцены Алтайского краевого театра драмы Вадим Трифонович Синицын. Пронзительный, мудрый, интеллигентный, трогающий до глубины души, бесконечно преданный своему делу артист, исполнивший более 200 ролей», — пояснили в организации.

Вадим Трифонович Синицын родился 25 апреля 1940 года. В 1962 году поступил в театральную студию В. Б. Мерецкого при Красноярском музыкальном училище.

Умер актер из фильма «Брат» и сериала «Бандитский Петербург»

Был артистом Красноярского театра драмы им. А.С. Пушкина, а также служил в театрах Сызрани, Ферганы, Тюмени, Воронежа, Бийска и Калининграда. На сцене Алтайского краевого театра драмы работал с 1977 по 2025 год.

Коллеги называли его «печальным весельчаком», которому под силу всё: от острокомедийных персонажей до тонких психологических образов.

Снимался в кино, дебютировав в 1976 году в фильме «Венок сонетов». В 1990 году сыграл Воробьева в военном фильме «Танк «Клим Ворошилов-2». Позже сыграл в картинах «Лебединый рай» и «Первый отряд».