Легендарная актриса, «фея зверей» Брижит Бардо за несколько месяцев до смерти призналась, что хочет приехать в Россию, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» адвокат Александр Добровинский.

Юрист отметил, что их знакомство состоялась случайно: Бардо интересовалась всем русским, а у него в те годы был в Париже свой русский ресторан.

«Мы познакомились в Париже. Я работал юристом в одном заведении и, помимо этого, был владельцем русского ресторана. Однажды мне позвонили из ресторана и сообщили, что пришла Брижит Бардо, хочет встретиться с хозяином. Я предупредил, что смогу приехать только к восьми часам.Она согласилась. Мы встретились», — рассказал Добровинский.

По его словам, актриса объяснила, что живет рядом и ей очень понравился ресторан, она хотела бы его посещать регулярно.

Адвокат заметил, что Бардо обожала все русское, трепетно относилась к России и хотела ее посетить.

«Она обожала все русское и говорила, что Россия — это последняя страна, в которой она может найти старую Францию. Мы разговаривали в последний раз несколько месяцев назад, и она говорила, что если найдет в себе силы приехать, то обязательно приедет в Россию», — уточнил Добровинский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Бардо «легендой века» и «всемирным сиянием».

Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью актрисы. Он вспомнил о фильмах с ее участием, ее «голосе, славе, благородном сострадании к животным».