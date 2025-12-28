Россияне «кочуют» по Вьетнаму из-за проблем с гостиницами

Российские туристы, приезжающие на Новый год во Вьетнам, сталкиваются с проблемой «овербукинга» или мошенничеством. Из-за этого им приходится «кочевать» в поисках жилья, сообщает телеграм-канал «База».

Канал приводит в пример ситуацию на острове Фукуок. Из-за наплыва туристов местные отели бронируют мест больше, чем имеется. В итоге отменяются даже брони, сделанные за 1,5–2 месяца.

Более того, некоторые туристы становятся жертвами мошенников: по прилете они обнаруживают, что их гостиниц не существуют.

«Так одна из туристок после ночного прилёта в декабре не смогла заселиться в Lion Home — на месте стало понятно, что такого заведения вообще не существует», — пишет канал.

Женщина не смогла найти альтернативу, все остальные отели были переполнены. В итоге ей пришлось «кочевать» и жить по 1–2 ночи в разных местах.

Также во Вьетнаме возникла проблема с арендой мотобайков. На них резко вырос спрос, туристам приходится ждать своей очереди.

