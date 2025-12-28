Михалков высказался о человеке, облившем Путина вином

Кинорежиссер Никита Михалков решил не рассказывать, кто именно из его друзей облил президента России Владимира Путина красным вином.

В разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Михалков ушел от ответа на соответствующий вопрос.

— Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам? — с улыбкой сказал режиссер в интервью на телеканале «Россия 1».

До этого в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» Путин вспомнил, как один из друзей режиссера Никиты Михалкова случайно облил его красным вином на праздновании дня рождения постановщика.

До этого Михалков рассказал, как Путин позвонил ему во время обеда с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. По словам артиста, встреча с Алиевым прошла много лет назад во время его визита в Баку по приглашению местных кинематографистов. Во время обеда с лидером Азербайджана раздался звонок от президента.

А в этом году Путин приехал в театр «Мастерская 12», чтобы лично поздравить российского режиссера Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем.