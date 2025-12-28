В Минздраве Самары пояснили слова министра о вызове скорой при температуре

В Минздраве Самарской области объяснили слова министра Андрея Орлова, который ранее посоветовал жителям с температурой тела до 40 градусов обращаться к врачам в поликлиниках, а не в скорую помощь. В ведомстве утверждают - слова министра неправильно интерпретировали.

В ведомстве подчеркнули, что скорая медицинская помощь - это служба экстренного реагирования. Она приоритетно выезжает на вызовы, связанные с угрозой жизни: инфаркт, инсульт, сильное кровотечение, серьезные травмы, ДТП и другие критические состояния, пишет РИА Новости.

Для случаев, которые не требуют экстренного вмешательства, но нуждаются в помощи врача, в регионе действует служба неотложной помощи при поликлиниках. Она работает с 8:00 до 20:00, и ее 137 бригад выезжают на дом к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и повышенной температурой. Стандартное время прибытия таких бригад составляет до двух часов, однако в периоды роста заболеваемости оно может незначительно увеличиваться.