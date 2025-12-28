Россияне попросили у Деда Мороза среднюю зарплату в 201 тысячу рублей

Социологи выяснили, что 26% россиян попросили бы у Деда Мороза зарплату от 150 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. Таковы итоги опроса ИЦ «Русское поле».

Исследователи поинтересовались у россиян, какой стабильный месячный доход они попросили бы у Деда Мороза в Новый год.

Выяснилось, что 19% загадали бы сумму в 50 000 — 80 000 рублей.

Еще 15% хотели бы получить доход в 90 000 — 120 000.

Больше всего респондентов (26%) попросили бы от 150 000 до 300 000.

Более низкие и более высокие суммы назвали по 11%, а 16% не стали бы просить такой подарок или затруднились с ответом.

Социологи также подсчитали, что в среднем от Деда Мороза россияне хотят заработную плату в 201 425 рублей.

Высокие суммы чаще называли мужчины, респонденты 30-44 лет, обеспеченные и жители больших городов. Более скромные запросы выказывали женщины, респонденты старше 60 лет и жители малых городов и сел.

Телефонный опрос проходил 10-16 декабря 2025 года по всей России, участвовали 1600 респондентов.