Начался ремонт ключевой линии электропередачи у ЗАЭС

Начались ремонтные работы ключевой линии электропередачи у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) при посредничестве Международного агентства по атомной энергии посредничестве (МАГАТЭ). Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает ТАСС.

Проведение ремонтных работ стало возможным после очередного локального прекращения огня при посредничестве МАГАТЭ, отметил Гросси.

16 декабря электроснабжение по одной из внешних линий питания Запорожской АЭС — «Ферросплавной-1» — перестало поступать вследствие обстрела, сообщили представители станции. Внешнее энергоснабжение АЭС обеспечивалось по второй линии — «Днепровской». Представители ЗАЭС отмечали, что радиационный фон был в норме, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены.

До этого, в ноябре, стало известно об отключении «Днепровской» линии.

В настоящее время ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года, все ее шесть реакторов находятся в состоянии «холодной остановки».