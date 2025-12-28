На Камчатке тысячи людей остались без света и тепла из-за метели

Тысячи людей на Камчатке остались без электроэнергии и отопления из-за снежной бури.

Об этом сообщил Telegram-канал «360».

«Из-за снежного шторма около 5,5 тысячи человек остались без электричества. <...> Для многих домов, где отопление и вода зависят от электрокотлов, это стало катастрофой — люди оказались в холодных, темных домах», — пишет канал.

Кроме того, в Елизовском районе был объявлен режим ЧС.

Люди спасаются генераторами. Развернуты пункты обогрева и питания в одной из школ, спасатели обходят дома, чтобы помочь самым уязвимым категориям граждан.

27 декабря сообщалось, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. Там выпало две месячные нормы осадков. Самая сложная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где остановилось движение общественного транспорта. Кроме того, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.