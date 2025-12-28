Около 8 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Около 8 млн россиян из-за просроченной задолженности могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу, рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Как отмечает РИА Новости, покинуть страну становится невозможно в том случае, когда долг признан судом, и судебные приставы накладывают ограничение на выезд и передают информацию в ФСБ.

«Чтобы избежать столь неприятной ситуации на границе, заёмщикам, имеющим на текущий момент задолженность любого вида или имеющим её в прошлом, за 10-14 дней до выезда стоит сделать один шаг — по фамилии, имени и отчеству через сайт ФССП уточнить, фигурирует ли он в банке данных в исполнительном производстве», — отметили в ассоциации.

Председатель Общественного совета при ФССП России Владимир Гуреев ранее рассказал, что выезд из России могут запретить из-за долга в 10 тыс. рублей.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв также рассказал в беседе с RT, за какие долги могут запретить выезд за границу.