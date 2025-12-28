Миронов предложил ввести штрафы за оскорбление учителей

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью РИА Новости предложил ввести административную ответственность за оскорбление школьных учителей. По словам политика, действующее законодательство предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти, но не распространяется на педагогов.

Миронов отметил, что подростки иногда провоцируют конфликты с учителями, снимают их на видео и выкладывают в сеть, чтобы дискредитировать.

"Люди выполняют важнейшую государственную задачу, но не чувствуют никакой защиты со стороны государства", — добавил лидер партии.

Основной целью инициативы называется не наказание, а предотвращение конфликтов и защита авторитета педагогов. Ситуация с правовой незащищённостью учителей, по мнению Миронова, ведет к оттоку кадров из школ.

25 декабря Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что в московской школе N1158 ученик оскорблял учителя на уроке и записывал издевательства на видео. Конфликт начался из-за того, что 61-летний учитель иностранных языков попросил мальчика убрать телефон, на что тот начал оскорблять педагога, ругаться матом и грозить ему увольнением. Одноклассники ребенка при этом молча наблюдали за происходящим, а некоторых из них тоже вели видеосъемку.

Директор школы рассказала изданию, что не планирует замалчивать инцидент, поскольку поведение ученика "является категорически неприемлемым". Позднее канал уточнил, что семья ученика написала заявление об отчислении сына, а школа передала информацию о случившемся в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы.