В Южной Осетии выразили надежду на появление железной дороги в Россию

Глава южноосетинского МИД Ахсар Джиоев рассказал в интервью РИА Новости, что Южная Осетия надеется на появление в будущем железной дороги, которая соединила бы её с Россией.

При этом он отметил, что запуск железнодорожного сообщения требует оценки экспертов, а также политических решений.

«Насколько это реально — пока оценить не можем, поскольку проект масштабный. Сама Южная Осетия по финансовым соображениям с этим не справилась бы. Но мы надеемся, что в будущем такая дорога появится», — сказал дипломат.

Осенью сообщалось, что российский лидер Владимир Путин из личного резервного фонда выделил средства на медоборудование для Южной Осетии.

Также Путин подчёркивал, что Россия продолжит содействовать Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности.