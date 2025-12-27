Рейс участников Кремлевской елки задерживается во Внукове

Рейс из Москвы в Якутск, на котором должны были полететь 32 юных участника Кремлевской елки и 6 сопровождающих их взрослых, задерживается в столичном аэропорту Внуково. Их обеспечили питанием, напитками и надувными матрасами, сообщили в Telegram-канале аэропорта.

"Сегодня в нашем аэропорту особые гости - 32 юных участника Кремлевской елки и 6 сопровождающих их взрослых. Несмотря на задержку их рейса в Якутск, мы обеспечили всех необходимым: горячим питанием и питьевой водой, а также надувными матрасами", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, рейс Москва - Якутск задержан до 00:00 мск 28 декабря.

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений на использование воздушного пространства.