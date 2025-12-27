Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно. Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Специалисты Росавиации и подведомственной агентству Госкорпорации по ОрВД продолжают проактивный мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка в терминалах спокойная, аэропорты оснащены нестационарными средствами для более комфортного размещения пассажиров, есть места с неограниченным и бесплатным доступом к питьевой воде.