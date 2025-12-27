Какое наследство оставила Вера Алентова и кому оно достанется

Когда из жизни уходит известная медийная личность, миллионам людей интересно только одно: какое наследство она после себя оставила и кому отойдут квартиры, дачи, машины и солидные банковские счета. Не миновала эта участь и Веру Алентову, недавно скоропостижно скончавшуюся народную артистку России. С ней ещё не успели проститься, а россияне уже вовсю «делят» её имущество. О том, что после себя оставила звезда культовой картины «Москва слезам не верит», - в нашей статье.

Счастье не в деньгах...

Прощание с Верой Алентовой пройдет в Театре имени Пушкина, которому она отдала 60 лет жизни, 29 декабря. После этого актриса упокоится на Новодевичьем кладбище рядом со своим не менее знаменитым супругом Владимиром Меньшовым.

«Оскароносный» режиссер скончался 5 июля 2021 года от последствий коронавирусной инфекции, которую в тяжёлой форме перенёс вместе с женой. Алентова долго лежала в больнице, но ей, в отличие от Меньшова, тогда удалось выкарабкаться. Правда, как признавалась позднее сама актриса, после этого у неё начались серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Именно сердце, по мнению специалистов в области медицины, и подвело легендарную актрису в день прощания с коллегой по картине «Зависть богов» Анатолием Лобоцким. Актёр скончался в возрасте 66 лет после изнурительной борьбы с онкозаболеванием.

По словам очевидцев, приехав в «Маяковку», где проходило прощание, Алентова выглядела вполне бодро. Однако вскоре ей стало плохо. Как потом выяснилось – остановилось сердце. Актрису доставили в больницу уже в состоянии клинической смерти. Врачи в течение примерно полутора часов проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти её не удалось.

«Мамы больше нет. Теперь они – вместе», - такую подпись под совместными фото родителей в соцсетях опубликовала их дочь Юлия Меньшова.

После себя Вера Алентова, безусловно, оставила огромное наследие, в первую очередь – творческое. Ведь за её плечами главные роли в таких знаменитых фильмах как «Москва слезам не верит» и «Время желаний», за которые в свое время она получила по Государственной премии (СССР и РСФСР соответственно).

Она также снялась в картинах «Время для размышлений», «Завтра была война», «Жених из Майами», «Сын за отца», «Ширли-мырли», «Зависть богов». За роль матери главного героя в фильме «И всё-таки я люблю...» Вера Алентова получила престижную премию ТЭФИ.

На сцене Пушкинского театра артистка примерила на себя десятки ярких образов, принесших ей немало премий – от «Хрустальной Турандот» до «Фигаро» за служение русскому репертуарному театру. Алентова также награждена двумя орденами «За заслуги перед Отечеством», Дружбы и Почёта. Но всё это, как говорится, духовное. Многих россиян в первую очередь интересуют дела земные, материальные.

Всё, что есть…

Именитая актриса за время плодотворной работы в театре и кино вместе с супругом приобрели недвижимость в Москве и Подмосковье. В собственности у нее, как выяснили журналисты, имелась просторная квартира в центре столицы (на 3-й Тверской-Ямской улице) предварительной стоимостью в 120 млн рублей.

Алентова и Меньшов в свое время приобрели загородный дом в Дмитровском районе рядом с селом Игнатово стоимостью примерно в 70 млн рублей. После смерти главы семейства, как и в случае с московской квартирой, его доли были поделены между вдовой и дочерью.

Помимо этого, в собственности народных артистов России были два автомобиля - Lexus RX350 и Honda Civic. Кроме того, как не исключают некоторые СМИ, у актрисы имелись драгоценности. В общем, как видите, уважаемые читатели, недвижимость весьма скромная. Примерно такая же, какими были ее обладатели – Вера Алентова и Владимир Меньшов.

Бывшая жена Лобоцкого раскрыла подробности последних минут жизни Алентовой

Пока неизвестно, оставила ли Вера Валентиновна после себя завещание. Возможно, она как-то иначе хотела распорядиться своей недвижимостью. Ведь у нее двое взрослых внуков: 28-летний Андрей Гордин и 22-летняя Таисия Гордина.

«С учетом того, что муж актрисы умер еще в 2021 году, единственной наследницей будет ее дочь Юлия, которая и унаследует все имущество своих родителей, - поясняет юрист Александр Хаминский. - С момента открытия наследства у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть шесть месяцев, чтобы также вступить в наследство».

Если по истечении этого срока никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Юлия Меньшова получит свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать имущество на себя. Однако при наличии завещания, как не исключают многие интернет-пользователи, после новогодних праздников россияне могут стать свидетелями очередного дележа «звёздного» имущества.