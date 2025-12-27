Авиакомпания AZUR air вынужденно корректирует расписание полетов в связи с введением временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Авиакомпания AZUR air в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково корректирует расписание рейсов. Просим пассажиров оставаться на связи со своими туроператорами, а также отслеживать актуальное расписание: на онлайн-табло на сайте аэропорта; через чат-бот аэропорта в MAX; в разделе «Статус рейса» на сайте авиакомпании. На время ожидания всем пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами: прохладительные напитки и горячее питание, а при необходимости – размещение в гостиницах», – говорится в сообщении.

С пассажирами вынужденно задержанных рейсов будут работать представители авиакомпании. Представительство AZUR air во Внуково расположено возле стоек регистрации 101-102 и отмечено фирменным логотипом. Все службы авиакомпании прикладывают максимум усилий.