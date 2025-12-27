Россиянка без памяти, денег и документов попала в больницу в Таиланде

Врачи ищут друзей 26-летней уроженки Самары Дианы Дмитриевой. Девушка находится в больнице на тайском острове Самуй. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© ТАСС/Zuma

По данным канала, неизвестная девушка без сознания попала в госпиталь. Врачи привели её в чувство.

Выяснилось, что она ничего не помнит и находится в нестабильном психологическом состоянии. Документов и денег у неё при себе не было.

Полиция по отпечаткам пальцев определила личность девушки. Персонал клиники предпринял поиски ее семьи. Стало известно, что россиянка является сиротой, из родни у нее остался только пожилой дядя.

Журналисты заметили, что Диана жила во Вьетнаме до попадания в Таиланд, искала работу няни.

В настоящее время врачи пытаются установить контакт с кем-то из друзей Дианы, которым она не безразлична и кто мог бы ей помочь.