Россиян призвали не запускать фейерверки в Новый год

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов призвал россиян отказаться от использования пиротехники в новогодние праздники.

«Мера, прямо скажем, непопулярная. Но вынужденная, и я призываю наших граждан отнестись к этому с пониманием. Идёт специальная военная операция», — цитирует его РИА Новости.

По словам парламентария, запуск фейерверков в новогоднюю ночь уже запретили власти 19 российских регионов. Кроме того, в некоторых городах запрет будет действовать вплоть до окончания новогодних праздников.

Ранее Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехнических изделий в период новогодних и рождественских праздников.

Юрист Артемий Семченков между тем предупредил о штрафах за нарушение правил запуска фейерверков.

Адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Лиля Каттакулова также напомнила о правилах использования пиротехники в праздники.