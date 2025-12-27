Адвокат Лурье выступила с угрозой

Защита социолога Полины Лурье отказалась от планов решить вопрос с недвижимостью «мирным путем» и готовит обращение в службу судебных приставов, пишут «Аргументы и факты».

Ранее адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова рассказала в ходе слушаний в суде, что ее клиентка готова добровольно съехать из квартиры в Хамовниках до 10 января 2025 года.

После заседания Мосгорсуда о выселении артистки из спорной квартиры Пухова заявила, что певица планирует покинуть недвижимость до 5 января.

Адвокат бизнесвумен Светлана Свириденко уточнила, в свою очередь, что вместе с клиенткой намеревается инициировать исполнительное производство.

По ее словам, Лурье не доверяет Долиной и сомневается в том, что артистка добровольно освободит квартиру до установленного срока 5 января.

Долина начала вывозить вещи из квартиры

Свириденко заметила, что ее подзащитная планировала занять жилье сразу после того, как на это возникло законное право.

«Это её имущество. У нас право собственности первостепенно, и она хочет пользоваться им», — разъяснила адвокат.

По ее данным, процедура выселения через приставов не будет быстрой, поэтому точные сроки заезда Полины Лурье в квартиру в Хамовниках остаются неопределенными.