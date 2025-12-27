Юлия Меньшова выпустила шоу после смерти Веры Алентовой
Телеведущая рассказала, почему пошла на такой шаг. Она отметила, что ее мама была бы этому рада
Юлия Меньшова представила новый выпуск программы «Самознание» — первый после кончины матери Веры Алентовой. Звезда «Москвы слезам не верит» умерла 25 декабря в 83 года от сердечного приступа во время прощания в театре с Анатолием Лобоцким.
«Этот выпуск снимали задолго до 25 декабря. Мы не можем сорвать эфир из-за обязательств перед партнёрами. Но мама очень любила „Самопознание“, всегда с удовольствием смотрела мои программы. Уверена, мамочка была бы рада этому выпуску», — написала Меньшова в соцсетях.
Гостем стала лингвист Владимир Пахомов. Обсудили цифровой этикет, мат, новогоднюю «хвою» (почти ругательство), связь Деда Мороза со словом «мерзкий», можно ли хвалить «вкусное оливье» и наслаждаться «запахом мандарин».
Какое наследство оставила Вера Алентова и кому оно достанется
Алентова пережила мужа Владимира Меньшова на 4,5 года. Она скончалась через 19 минут после отъезда скорой, рассказала актриса Юлия Рутберг. Похороны пройдут рядом с Меньшовым на Новодевичьем кладбище.