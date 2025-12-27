В сети разгорелся скандал из-за назвавшей работников позорниками предпринимательницы

Пользователи соцсетей раскритиковали 45-летнюю бизнес-леди Надежду К., накричавшую на работников из-за дешевого подарка. Об этом пишет «СтарХит».

© соцсети

Ранее в интернете получила широкое распространение история о предпринимательнице, работники которой преподнесли ей относительно недорогой подарок — каждый выделил «всего» по 1,5 тыс. рублей.

«Дорогие девочки, еще вас хочется поблагодарить за то, что вы там подарки делаете, да. Ну вы получаете такие огромные деньги и сложились по полторы тысячи директору и ее мужу! Это что такое, позорники, сейчас столько частников будет закрываться! Позорники, полторы тысячи! Идите себе что-нибудь купите», — накричала на сотрудников Надежда К.

Комментаторы предложили бизнес-леди вернуться в реальность — поднять зарплату работникам до нормального уровня.

«Это уже вымогательство — 163 УК РФ. Пусть сотрудники коллективную жалобу в прокуратуру пишут!», — подчеркнули пользователи.

Общественный деятель Виталий Бородин обратил внимание на инцидент и пообещал, что по этому поводу будет проведена необходимая проверка.