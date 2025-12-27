Волк рассказала о спасении теленка полицейскими в Сибири

В Сибири полицейские спасли новорожденного теленка, сбежавшего из дома в морозную ночь. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в поселке Ильичево на юге Красноярского края

«Ночью, во время несения службы в поселке Ильичево, сотрудники полиции обнаружили возле одного из жилых домов теленка. Тем временем температура воздуха на улице была ниже -10°C», — написала Волк в телеграм-канале.

По ее словам, полицейские поняли, что беглеца надо спасать. Они начали стучать в окна домов и будить жителей. Владельца удалось найти довольно быстро. Выяснилось, что малыш родился на пару дней раньше срока и выбрался на улицу через лазейку в заборе.

Хозяин теленка поблагодарил полицейских за неравнодушие.

Волк добавила, что заблудившегося новорожденного теленка спасли лейтенанты Сергей Акк и Никита Тишковский. Они служат в госавтоинспекции МО МВД России «Шушенский».