Актриса Тамара Семина рассказала о серьезной болезни после смерти Алентовой
Актриса Тамара Семина рассказала о своей тяжелой болезни. Однако, несмотря на плохое самочувствие, она пришла почтить память своей коллеги Веры Алентовой, которая скончалась 25 декабря, пишет The Voice.
«Я совсем больная, мне трудно. Говорить тяжело. Наверное, вирус. Где-то кто-то меня заразил», — поделилась 86-летняя актриса.
Несмотря на недомогание, она тепло вспомнила о совместной работе с Алентовой в фильме «Непредвиденные визиты».
Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет. Её сердце остановилось в машине скорой помощи по пути в больницу после того, как ей стало плохо в Театре имени Маяковского.
